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Lucescu, U19'ların peşinde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , U19 Milli Takımımızın Finlandiya'da düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerindeki maçlarını takip etmek üzere bu ülkeye gitti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:17
Lucescu, U19'ların peşinde

Helsinki'ye hareketi öncesi Futbol Federasyonu'na kısa bir açıklama yapan Rumen teknik adam, "Genç oyuncularımızın Avrupalı yaşıtlarıyla düzeylerini karşılaştırmak adına bu turnuvanın mükemmel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'nda rakiplerimizi izledikten sonra bu kez de gelecekte A Milli Takımımızın bir üyesi olmaya aday oyuncuları gözlemlemek istedim" diye konuştu.

Lucescu, daha önce yardımcısı Tayfur Havutcu'yla birlikte A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunda yer alan Rusya ve İsveç'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları maçları izlemişti.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye, bugün İngiltere, 20 Temmuz'da Fransa ve 23 Temmuz'da Ukrayna ile karşılaşacak.

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Lucescu, U19'ların peşinde
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