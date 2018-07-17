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'e Rus rakip

Turuncu-lacivertliler, hazırlık maçında Rus ekibi FC ile karşı karşıya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 14:54
Medipol Başakşehir'e Rus rakip

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptıkları aktarıldı.

Milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. İzinli olan Emmanuel Adebayor'un ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

, akşam saatlerinde Rus ekibi FC UFA ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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Medipol Başakşehir'e Rus rakip
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