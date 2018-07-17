Olcay Şahan: Mesut Özil de İlkay Gündoğan da dünyaya kendilerini kanıtlamış oyuncular

Trabzonspor'un Lokomotiv'i 1-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Olcay Şahan, "Kampımız çok iyi gidiyor. Allah'a şükür büyük sakatlıklar yok, bizim için en önemlisi o. Bizim için iyi bir karşılaşmaydı. Hem geçen maçla ilgili daha zor bir rakiple karşılaştık. Önemli olan her maçı kazanmak, ister dostluk ister lig maçı olsun. Bu tür maçlarda gençlerimizin kendilerini kanıtlamaları için de büyük bir şans. Trabzonspor olarak iyi bir yoldayız" dedi.

" ÖZGÜVENİM YÜKSEK"

Özgüveninin yüksek olduğunu söyleyen Olcay, "Büyük bir takımın, Trabzonspor'un futbolcusuyum. Takımda rekabet her zaman olacak. Takımda rekabet yoksa orada bir hata vardır. Ben kendimi kanıtlamışım, Türkiye liginde ne olduğum belli. Sonuçta kanat oyuncusu gelebilir, rekabete hazırız ama sonuçta iyi olan oynar. Hocamızın bana verdiği özgüvenle bir şeyler söylemiş olabilirim. Hocamla diyaloğumuz çok iyi bu da bana özgüven veriyor. Ben de bunun etkisiyle çalışıyor ve gençlere de bunu hissettirmeye çalışıyorum. Beni abi olarak görebilirler, sorumluluk almak istiyorum o yüzden de buradayım" diye konuştu.

Ünal Karaman'ın geldiği günden itibaren söylemlerinde de belirttiği gibi her oyuncusunun çok çalışması gerektiğini ve bunu kendilerine de hissettirdiğini söyleyen Şahan, "Şimdilik iyi gidiyor, inanıyorum ki hocamızın felsefesi doğru yok. Oyuncular da bunu saha içinde de saha dışında da gösteriyor. Böyle devam etmek istiyoruz. İnşallah kampın sonuna kadar sakatlık olmaz ve sezona da o şekilde başlarız" ifadelerini kullandı.

"MESUT VE İLKAY'A HAKSIZLIK"

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından yapılan eleştirilere ilişkin çok fazla bir şey söylemek istemediğini ancak bu kadar eleştiriyi de hak etmediklerini söyledi. Olcay, "Ancak 4 yıl önce Almanya dünya şampiyonu olduysa Mesut Özil'in bunda yüzde yüz katkısı var. Bugünden yarına bir suçlu bulmak çok kolay. Bir maç kaybedildiğinde bunu bir oyuncuya kolayca yükleyebiliyorlar. Almanya'da da böyle yaptılar. Bizim açımızdan üzücü. Ancak Mesut Özil de İlkay Gündoğan da dünyaya kendilerini kanıtlamış oyuncular. O yüzden bir dünya şampiyonası yüzünden oyuncuları bu kadar yerden yere vurmaları doğru değil" ifadelerini kullandı.