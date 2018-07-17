Tribünde de gençlik ateşi!

KADROYA genç yıldızları alan Fenerbahçe
, tribünde de gençlik ateşini yaktı. Ali Koç
, Ülker Stadı'nda Öğrenci Tribünü için kombine kart başvurusunda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Önceki geceden stat önünde kuyruğa giren öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, "Tüyler diken diken. 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Küfürden arınmış, pırıl pırıl bir tribün olacağına inanıyorum. Güzel günler yolda" dedi. DIRAR KAMPTA
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'nda boy gösteren Nabil Dirar'ın tatili bitti. Dirar dün Lozan kampına katılıp idmana çıktı. ÇALIŞMA TARZIMA UYMAK ZORUNDALAR
Kampta Hollandalı gazetecilere konuşan Cocu ilginç açıklamalar yaptı. Cocu, "PSV'deki çalışma stilimizi burada da uygulamak istiyoruz. Çocuklar için de kolay değil. Çünkü, eskisine göre çok daha farklı bir çalışma stiline alışmaya çalışıyorlar. Zamanla buna alışacaklardır. Bir önceki çalışma metodu yanlış demiyorum ama bizim metodumuz çok daha farklı. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarına tam olarak uyuyor. Diğer transferlerden emin değilim" ifadelerini kullandı.