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: Çabuk döneceğim

1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen , taraftarına söz verdi ve şöyle konuştu, "Küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi gayet iyi ve güçlü hissediyorum. Beklenenden daha çabuk sahalara döneceğim."

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Burak Yılmaz: Çabuk döneceğim
'un Slovenya kampında kasığında yaşadığı şiddetli ağrıların ardından İstanbul'da operasyon geçiren , dinlenmeye başladı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı ve iyi geçen ameliyatıyla ilgili olarak SABAH'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Dönüş sürem çok uzun olmayacak. Bunu herkes görecek çünkü kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum ama bu ufak şansızlığın da üstesinden geleceğim" dedi.
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Burak Yılmaz: Çabuk döneceğim
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