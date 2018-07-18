Burak Yılmaz: Çabuk döneceğim

Trabzonspor
'un Slovenya kampında kasığında yaşadığı şiddetli ağrıların ardından İstanbul'da operasyon geçiren Burak Yılmaz
, dinlenmeye başladı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı ve iyi geçen ameliyatıyla ilgili olarak SABAH
'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu
. Dönüş sürem çok uzun olmayacak. Bunu herkes görecek çünkü kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum ama bu ufak şansızlığın da üstesinden geleceğim
" dedi.