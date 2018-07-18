Fenerbahçe'nin yeni incisi Doğukan

Gençleştirme operasyonuna devam eden Fenerbahçe, yetenek avında. Feyenoord'dan 17 yaşındaki Orçun Kökçü için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Karşıyaka'nın U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu genç yıldızı Doğukan İnci'yi de istedi. Geçen sezon 25 maçta 11 gol atan forvet oyuncusu ile görüşmeler U19 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başlayacak.

BUGÜN RAKİP FULHAM

Fenerbahçe'nin 11 Temmuz'dan bu yana İsviçre'nin Lozan şehrinde yaptığı kamp bugün tamamlanıyor. Sarı-lacivertliler, TSİ 18.00'de İngiliz ekibi Fulham ile oynayacağı maçla hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek. Kanarya, burada oynadığı ilk özel karşılaşmada İsviçre ekibi Lausanne Sport'a 2-1 yenilmişti.

İDMANI BİTİRME HOCAM!

Fenerbahçeli futbolcular dün çalışmaya doyamadılar. Sabah koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda dar alanda pas organizasyonları yapıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasına geçildi. Havanın sıcaklığına rağmen futbolcular idmanın bitirilmesini istemeyince teknik direktör Cocu ikinci çalışmayı ilk antrenmanla birleştirdi. Bu nedenle Comolli'nin basın toplantısı da bir saat gecikmeli başladı.

Isla, antrenmanda bolca röveşata denemesi yaptı.