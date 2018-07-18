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, 'a direnemedi

, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi 'a 3-1 mağlup oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 22:17
Galatasaray, PSV Eindhoven'a direnemedi

Yeni sezon hazırlarını İsviçre'nin Montrö şehrinde devam Galataaray, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı ekip karşılaşmaya, İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli ve Gomis 11'i ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

41'inci dakikada Hollanda temsilcisi öne geçti. Steven Bergwjin takımını öne geçiren golü kaydetti:0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı PSV Eindhoven'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada PSV Eindhoven Donyell Malen'in bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. 65'inci dakikada , Linnes'in golüyle farkı tekrardan

1'e indirdi. 79'uncu dakikada Cody Gakpo attığı golle maçın skorunu ilan etti.

Galatasaray, İsviçre'deki ikinci hazırlık maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Galatasaray, PSV Eindhoven'a direnemedi
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