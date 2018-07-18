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: Her zaman ofansif olmak zorundasınız

'nin deneyimli oyuncusu , İsviçre kampının son gününde oynadıkları hazırlık maçında alınan 3-0'lık galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyük bir camiada oynadığını ve hücuma destek vermesi gereltiğini belirten Kaldırım, "Günümüz futbolunda da beklerden beklenen ofansif anlamda katkı sağlamaları." dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 22:38
Hasan Ali Kaldırım: Her zaman ofansif olmak zorundasınız

İsviçre kampının son gününde oynanan hazırlık maçında 'ı 3-0 mağlup eden 'de sol bek , karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lozan maçına göre daha etkili olduklarını ve hocalarının isteklerini daha iyi seviyeye getireceklerini belirten Hasan Ali Kaldırım "Kampın son günüydü. Buradaki son hazırlık maçımızı oynadık. İyi bir performans ve iyi bir skorla kampı bitirdik. Bugün Lozan maçına göre daha akıllı oynadık. Gün geçtikçe hocamızın isteklerini daha iyi seviyeye getireceğiz. Bugün de belli oldu. Daha zamanımız var. Önümüzde ilk resmi maçlara kadar 1-2 haftalık süreç var. Aramıza yeni katılanlar oldu ve büyük ihtimalle katılacaklar da olacak. Takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem de oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğiz. İyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skorla bitirdiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE TOP OYNUYORSANIZ HER ZAMAN İYİ OLMAK VE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ"

Bir bek oyuncusunun önceliğinin her zaman defans olduğunu söyleyen Hasan Ali, "Ofansif anlamda da takıma ne kadar katkı sağlayabilirse o kadar değeri artar. Güzel bir gol attım ama golden önemli olan kazanmamız ve takımın başarısı. Kendimi her zaman geliştirmeye, kendimi her zaman hazır hissetmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de top oynuyorsanız her zaman iyi olmak ve takıma katkı sağlamak zorundasınız. Geçen sene güzel bir istatistik yakalamıştım, bu sene de ümit ediyorum üzerine koyabilirim. Büyük bir camiada oynuyorum. Her zaman ofansif olmak zorundasınız. Günümüz futbolunda da beklerden beklenen ofansif anlamda katkı sağlamaları" ifadelerini kullandı.

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Hasan Ali Kaldırım: Her zaman ofansif olmak zorundasınız
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