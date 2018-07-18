Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye nasıl bir futbol oynatacağını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, beIN Sports'un konuğu oldu. Öncelikle kampı değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, ardından soruları yanıtladı. 4-3-3 sistemiyle sahaya yayılacaklarını açıklayan Phillip Cocu, adım adım ilerlediklerini ifade etti. Transfer çalışmalarına da değinen başarılı teknik adam, yaptıkları mental çalışmalara da vurgu yaptı. Phillip Cocu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SEZONUN EN ÖNEMLİ DÖNEMİNDEYİZ"

Takım iyi. Takımla birlikte olmak ve beraber çalışmak, onların maçlarını izlemekten size daha net bir izlenim sağlar. Çok çalıştığımız bir haftayı geride bıraktık. Yoğun idmanlar yaptık, uzun antrenmanları geride bıraktık. Fiziksel anlamda sezonun bu dönemleri son derece önemlidir. Aslında bu birkaç hafta sezonun en önemli dönemidir. Şu anda işin fiziksel tarafını yapıyoruz. Adım adım taktiksel anlamda daha çok çalışmalara başlayacağız.

"HER HOCANIN OYUNCULARDAN TALEPLERİ VE İSTEKLERİ FARKLIDIR"

Farklılıklar olmuştur. Sonuçta her hocanın çalışma tarzı farklıdır. Belki kendi alıştıkları antrenman tarzından biz biraz farklı bir tarzı tercih ediyoruz. Her hocanın oyunculardan talepleri ve istekleri farklıdır. Şu anda ikinci haftadayız. Oyun felsefemiz üzerine çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Oyun felsefemiz anlaşıldıktan sonra gelişimler daha da kolay olacaktır. Birey ve takım halinde gelişim daha kolaylaşacak. Böylece maçlar oynanırken istediklerimizi daha iyi sahaya yansıtabilecekler.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAMAK AÇIDAN 4-3-3 DOĞRU BİR SİSTEM"

Şu anki planımız 4-3-3. Sahaya yayılışımız bu şekilde olacak. Bu sistemi düşünürken inancım; sahaya iyi yayılabileceğimiz, sahada pozisyonları doğru bir şekilde alabileceğimiz ve bize fayda getirecek bir düzen. İstediğimiz oyunu oynamak açıdan 4-3-3'ün doğru bir sistem olduğuna inanıyorum. 10 numara ile mi oynarız, 8 numara ile mi oynarız. Bu elimizdeki oyuncu tiplerine bağlı. Uygulamada farklılıklar olabilir ama çok da büyük farklılıklar olacağını düşünmüyorum. Önemli olan oyun kurarken ne yapmaya çalıştığımız. İkinci ve üçüncü bölgede yapmaya çalıştıklarımız. Takım halindeki yaratıcılığınızı nasıl ortaya koymak istediğiniz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde çok fazla uygulamasını gördüğüm bu sistemde bize sadece detayları işlemek kalıyor.

"KENDİ TARZIMI, FELSEFEMİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz sezonla ilgili bir görüş belirtmek istemiyorum. Geçtiğimiz sezonki hocanın yaptıklarını, oynattığı futbolu yargılamak bana düşmez. Ayrıca O'nun harika bir iş yaptığını düşünüyorum. Onu kendi felsefesi ve doğruları, benim kendi felsefem ve doğrularım vardır. Geçtiğimiz sezondaki maçları izlememdeki tek amacım, takımı gözlemlemek. Bireysel olarak oyuncuları görmek ve bir fikir edinebilmek. Aynı zamanda rakiplerle ilgili fikir edinebilmek. Genel anlamda kafamda bir resim oluşturmak istiyordum. O bilgileri buraya gelmeden önce edindim ama şimdi burada çalışan teknik direktörüm. Kendi tarzımı, felsefemi uygulamaya çalışıyorum.

"MENTAL ÇALIŞMALAR BU İŞİN BÜYÜK PARÇASI"

Daha önceden çalıştığım kulüpten de bu tür çalışmalara alışığım. Orada çalışırken de mental çalışmalarda yapıyorduk. Mental çalışmaları yapmanın çok farklı türleri var. Fiziksel çalışmalara hepimiz alışığız. Koşular, sprintler, teknik ve taktik çalışmalar... Mental çalışmalarda bu işin çok büyük parçası. Zihninizle ilgili yapacağınız çalışmalar, bu işte büyük bir alan teşkil ediyor. Futbol oynayabilmek için tabii ki iyi paslar vermelisiniz ama bu iyi pasları verirken de doğru kararlar alabilmelisiniz. Karar alma mercii de burası. Bu çalışmaları zaten şu anda yapıyoruz. Bu çalışmalar sezon boyunca da devam edecek. Antrenmanlarımızda mental gelişim de var. Genç oyuncularımız için bu çok önemli, diğer oyuncularımız içinde bu gelişim hala sağlanabilir. Takım halinde muhakkak bu tür çalışmalar olacak. Baskı halinde ne yapıyoruz? Takım nasıl bir görüntü sergiliyor; skor aleyhimize olduğunda ne yapıyoruz? Yanlış hakem kararında tepkimiz ne oluyor? Bunları konuşuyoruz ve bu çalışmaları yapıyoruz.

"DOĞRU OYUNCULARI BULABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Şu anda içerisinde olduğumuz durumu biliyoruz. Bizim için en önemli nokta, kadroda olan oyunculara konsantre olmak ve enerjimizi onlar için sarf etmek. Bunun yanında Comolli ve Başkanımız ile beraber elimizden gelen en büyük çabayı gösteriyoruz. Oyunumuza uyacak futbolcuları buraya getirebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. İhtiyacımız olan pozisyonlara doğru oyuncuları bulma gayreti gösteriyoruz. Herhangi bir pozisyon belirtemem. Elimizde bazı imkanlar var ama bir yandan da bizi kısıtlayan bazı engeller de var. Kulübümüz için doğru kararları vermek ve doğru oyuncuları buraya getirmek için biraz sabır gerekiyor. Öte yandan 3 genç oyuncu aldık. Bu oyuncuları buraya almamızda, felsefe değişikliğinin göstergesi. Bu oyuncuların gelişimini sağlayıp, birkaç sene sonra önemli oyuncular olmasını hep birlikte başarabiliriz. Daha güçlü kadro için, çok çalışıyoruz.

"GENÇ OYUNCULARI ADIM ADIM A TAKIMA HAZIRLAYACAĞIZ"

Kadromuzda birçok genç oyuncumuz var. Aynı zamanda Oğuz Kağan milli takımda. O da son derece yetenekli ve genç bir oyuncu. Antrenmanlar yaptıkça A takım tecrübesini edinecekler. Önce elimizdekilere bakmamız gerekiyor. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Kim hazır, kim A takıma adım atabilir? Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Sezon içinde bazı altyapıdaki arkadaşlarımız her zaman değil ama ara sıra antrenmanlara gelecekler ve sonra kendi takımlarına dönecekler. Bunu yapmaktaki amacımız da onların A takım antrenmalarının temposunu, o hıza, o seviyeye, o fiziksel mücadelelere nasıl tepkiler gösterdiklerini görebilmek. Adım adım bu gelişimleri sağlayıp, A takıma hazır olmalarına yardımcı olmaya çalışacağız.