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'dan 40 milyon TL'lik borç ödemesi

yönetimi, bugün itibariyle 40 milyonluk TL’lik ödeme yaparak kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel olan borçları ödedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 18:38
Trabzonspor'dan 40 milyon TL'lik borç ödemesi

UEFA ve 'nun (TFF) mali kriterleri nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşayan Kulübü, geçmişte sözleşmeleri feshedilen bazı isimler nedeniyle 30 milyon TL'lik bir ödemeyle karşı karşıya kalmıştı. Bu ödemeleri çözme noktasında uzun zamandır uğraş veren spor yönetim kurulu, bugün itibariyle hem bahsi geçen isimlere, hem de geçmişten alacakları bulunan isimlere toplamda 40 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirerek kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel tüm borçlarını ödedi.

ERTUĞRUL DOĞAN: "GEREKLİ ÖDEMELER YAPILDI"

Bordo-Mavili kulübün Finansman komitesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün çok önemli bir sorumluluktan kurtulduğunu belirterek, "Trabzonspor'un lisansa engel herhangi bir problemi kalmadı. Gerekli ödemeler yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak geniş kapsamlı açıklamayı da kulüp sitemizden yapacağız" dedi.

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Trabzonspor'dan 40 milyon TL'lik borç ödemesi
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