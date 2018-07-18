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, 'ye diş geçiremedi

Finlandiya'da düzenlenen 2018 'nda , B Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 3-2 yenildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 05:30
Türkiye, İngiltere'ye diş geçiremedi

Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda , B Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 3-2 yenildi.

Finlandiya'nın Seinajoki şehrinde aynı ismi taşıyan statta oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hızlı başladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Güvenç Yalçın'ın kafa golüyle 1-0 öne geçen milli takıma, İngiltere 22. dakikada Japhet Tanganga'nın golüyle cevap verdi. İngiltere, 45+2. dakikada Ben Brereton'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda İngiltere 54. dakikada Elliot Embleto'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Türkiye, 57. dakikada Mehmet Güçlü'nün golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda ay-yıldızlı ekibin çabası yeterli olmadı ve İngiltere sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Milli takımda Mehmet Güçlü, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran Cuma günü Fransa'yla karşılaşacak.

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Türkiye, İngiltere'ye diş geçiremedi
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