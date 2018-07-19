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o teklifi kabul etti, işte 'nin bedeli

, 'yle yakından ilgilenen 'la yaptığı transfer görüşmelerinden istediği sonucu aldı. Uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş, Fulham’ın 6 milyon Euro’luk tekfiline ‘evet’ deken Fabri’nin alternatifi ise 'de forma giyen Kolombiyalı file bekçisi olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Beşiktaş o teklifi kabul etti, işte Fabri'nin bedeli

ÖZELLIKLE futbolcu ihracı yönünden transferin hareketli takımı , bir yıldız oyuncusunu daha Avrupa'ya göndermek üzere... Siyahbeyazlılar, başarılı kalecisi 'yi 'a 6 milyon Euro'ya satıyor. Uzun süredir İspanyol kaleciyle ilgilenen İngiliz kulübünün, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkardığı, Kartal'ın da bu cazip öneriyi kabul ettiği bildirildi. Kalecisini satmaya hazırlanan Kartal, Fabri'nin alternatifini de İngiltere'de buldu; David Ospina... Bu transferin resmiyete dökülmesi durumunda siyah-beyazlıların, 'de 3. kaleci durumuna düşen ve ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kadrosuna katacağı öğrenildi.

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Beşiktaş o teklifi kabul etti, işte Fabri'nin bedeli
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