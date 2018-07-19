Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Denizlispor'da Tonia Tisdell sesleri

'da sesleri

Transferde son olarak Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu Recep Niyaz'la 3 yıllık sözleşme imzalayan , 'i Kızılcahamam'a getirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 12:15
Denizlispor'da Tonia Tisdell sesleri

Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Liberyalı forvetin bir süre kampta takımla çalışacağı belirtilirken, teknik direktör Osman Özküylü'nün performansına göre Tisdell'in transferine onay vereceği kaydedildi. 2009'da Osmanlıspor'a gelen 26 yaşındaki futbolcu, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İY ve Şanlıurfaspor formalarını terletti.

Takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil siyahlılar, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçında İran ekibi Tractor Sazi ekibini 3-0 yendi. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda 35'er dakikalık iki devre oynanan karşılaşmada 'un gollerini, Cihan (2) ve Gökhan Süzen attı. Asil Kaan, Muhammet Himmet, Taha Can, Abdülkerim, Kerem Can, Mbamba, Burak, Aissati, Cihan, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz on biri ile sahaya çıkan spor'da birçok futbolcuya şans verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor'da Tonia Tisdell sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN