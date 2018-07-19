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, ile ’a fark attı

, 35.199 kombine satıp, 86 milyon kazanırken, ; 53 milyon, ; 51 milyon gelir elde etti

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş’a fark attı
Başkan 'un mazbata töreninde "Kombinede rekor kıralım" isteğini taraftar gerçeğe dönüştürdü ve elde ettiği gelirle ezeli rakiplerine büyük fark attı. Sarı-lacivertli kulüp, 35 bin 199 kombine satışı ile ilk sırayı alırken gelirde de aslan payının sahibi oldu. Fenerbahçe'nin kasasına bu satıştan 86 milyon 155 bin lira girdi. 28 bin 425 kombine satarken 53 milyon 458 bin TL kazandı. 24 bin 819 kombine satan ise 51 milyon 619 bin TL gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'dan 32 milyon 697 bin, Beşiktaş'tan ise 34 milyon 535 bin TL daha çok gelir elde etti.

YENİ FORMALAR BUGÜN SATIŞTA
Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda giyeceği yeni formaları Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kabul edilen 19.07'de yani bugün satışa çıkıyor. Formaların fiyatı 189 TL olarak belerlendi.. Başkan Ali Koç, forma satışından da rekor bekliyor.
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Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş’a fark attı
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