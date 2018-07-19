Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam idmanın ilk bölümünde dün oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre görev alan oyuncular, 20 dakika süren yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ise antrenmana dinamik ısınmayla başladığı ve daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanda, beşe iki dar alan oyunu oynandığı, ana bölümde ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunlarıyla dayanıklılık çalışması yapıldığı ve idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı bildirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.