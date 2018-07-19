Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

'da yeni sezon hazırlıkları

, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdürüyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 23:11
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam idmanın ilk bölümünde dün oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre görev alan oyuncular, 20 dakika süren yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ise antrenmana dinamik ısınmayla başladığı ve daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanda, beşe iki dar alan oyunu oynandığı, ana bölümde ikiye iki ve dörde dört dar alan oyunlarıyla dayanıklılık çalışması yapıldığı ve idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı bildirildi.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Forbes dünyanın en değerli takımlarını açıkladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN