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, Courtois'yı ediyor

İngiliz basınına göre file bekçisi , yolunda.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 14:52
Real Madrid, Courtois'yı transfer ediyor

ve Belçika Milli Takımı'nın başarılı kalecisi için , girişimlerini artırıyor. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika kalesini koruyan Courtois burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. İngiliz basını, Real Madrid'in Courtois için Chelsea'nin kapısını çaldığını ve için 36 milyon Pound teklif ettiğini belirtti. Daha önce kiralık olarak Atletico Madrid forması giyen Belçikalı kalecinin ise ailesinin Madrid'de olmasından dolayı bu teklife sıcak baktığı açıklandı.

26 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 35 maça çıkmış ve kalesinde 36 gol görmüştü.

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Real Madrid, Courtois'yı transfer ediyor
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