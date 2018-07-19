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Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 6 maçla tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:50
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda , , Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve üst tura adını yazdıran takımlar oldu.

Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sutjeska (Karadağ) - Astana (Kazakistan): 0-2 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)

Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)

Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0 (1-2)

Celtic (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 3-0 (3-0)

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Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yok
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