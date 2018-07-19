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kaza geçirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un milli futbolcu Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 19:10
Serdar Gürler kaza geçirdi

'lu milli futbolcu Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı.

Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı.

Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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Serdar Gürler kaza geçirdi
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