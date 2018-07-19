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Spor Toto’dan yasa dışı bahse ağır darbe

, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Teşkilat, 'ye sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkartıyor.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 14:23
Spor Toto’dan yasa dışı bahse ağır darbe

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan yetkililer şu açıklamayı yaptılar:

"Yasa dışı bahis kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke markasına ve ekonomisine ciddi zararları bulunmaktadır. Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarının faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, "yasa dışı bahis/terör" bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir.

17 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan torba yasada getirilen düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi manada artış göstermektedir. Böylece devletimiz tarafından kararlılıkla yürütülen çalışmaları destekleyici nitelikteki bu en önemli düzenleme doğrultusunda yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Spor Toto'nun kısa süre içinde hayata geçireceği düzenleme kapsamında 'nın müşterek bahis oranları ve ikramiye tutarları önemli ölçüde artırılacak. Böylece yasa dışı bahis ve terör bağlantısı ağır bir darbe yiyecek"

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Spor Toto’dan yasa dışı bahse ağır darbe
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