Sven van Beek'ten Fenerbahçe açıklaması: Yanlış alarm!

Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen savunma oyuncusu Sven van Beek, Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri ile ilgili konuştu.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Van Beek, muhabirin kendisine, Fenerbahçe'nin 5,5 milyon Euroluk teklif yaptığı, Türkiye'ye transfer olacağı haberlerinin olduğunu sorması üzerine, "Bunlar yanlış alarm. Feyenoord'da mutluyum" yanıtını verdi.

24 yaşındaki stoper için Fenrebahçe'nin Feyenoord'a 5,5 milyon Euro teklif ettiği ancak kabul edilmediği yazılmıştı.