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'ten açıklaması: Yanlış alarm!

stoperi , haberleri ile ilgili konuştu ve 'yanlış alarm' dedi.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 17:18
Sven van Beek'ten Fenerbahçe açıklaması: Yanlış alarm!

'nın takımında forma giyen savunma oyuncusu , 'ye olacağı haberleri ile ilgili konuştu.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Van Beek, muhabirin kendisine, Fenerbahçe'nin 5,5 milyon Euroluk teklif yaptığı, 'ye transfer olacağı haberlerinin olduğunu sorması üzerine, "Bunlar yanlış alarm. Feyenoord'da mutluyum" yanıtını verdi.

24 yaşındaki stoper için Fenrebahçe'nin Feyenoord'a 5,5 milyon Euro teklif ettiği ancak kabul edilmediği yazılmıştı.

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Sven van Beek'ten Fenerbahçe açıklaması: Yanlış alarm!
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