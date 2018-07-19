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'da kaleciler stopere

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte ile Hüseyin Türkmen’in dışında stoperde alternatif oyuncu bulunmaması nedeniyle teknik direktör kaleciler Esteban Alvarado ile Furkan Yıldırım'ı stoperde oynattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 22:06
Trabzonspor'da kaleciler stopere

, bugün saat 19.15'te yaptığı antrenmanla Slovenya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda U19 milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür, ameliyat olan , tedavileri devam eden Castillo'nun yanı sıra Muhammet ile Yüksel yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, son bölümde şut çalışması yapıldı.

ESTEBAN İLE FURKAN HEM STOPER HEM DE KALEDE OYNADI

Bu arada bordo-mavililerde stoperde ile Hüseyin Türkmen'in dışında alternatif oyuncu bulunmaması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman antrenmanın bir bölümünde kaleciler Esteban ile Furkan'ı stoperde oynattı. Şut çalışması sırasında bu iki oyuncu kaledeki asıl görevlerine döndüler.

Trabzonspor, yarın TSİ 19.00'da Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'da kaleciler stopere
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