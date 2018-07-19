Trabzonspor'dan Papy Djilobodji için yeni teklif

Fransa'nın Rennes kulübünden Edson Mexer'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, defans için farklı alternatiflerle de görüşüyor. Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan Papy Djilobodji için de girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Sunderland kulübüne daha önce oyuncuyu kiralamak için teklif yapan bordo-mavililerin, yeni teklifinde satın alma opsiyonu maddesini de ekleteceği ve rakamı biraz daha yükseltmeyi planladığı öğrenildi.

EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN

Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki Senegalli, daha fazla forma şansı bulacağı gerekçesiyle Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. İngiliz medyası da Djilobodji için bugüne kadar en ciddi girişimin Trabzonspor kulübü tarafından yapıldığını ancak Sunderland yönetiminin henüz oyuncuyu bırakma noktasında ikna olmadığını vurguladı.

UÇARAK STRES ATTILAR!

Bordo-mavililerin akşam idmanını iptal eden Ünal Karaman oyuncuların eğlenmesi için barbekü partisi organize etti. Futbolcular daha sonra teleferikle tesisin zirvesine çıkarak eğlenceli anlar yaşadı.

KAMİL AHMET 3 AY SONRA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi 3 ay aradan sonra dün takımla çalıştı. Geçen sezon Sivasspor ile oynanan lig maçında sakatlanan 26 yaşındaki defans oyuncusu, çalışma sonunda ağrılar hissedince hemen tedavisi yapıldı.

FIRTINA BORCUNU ÖDEDİ

Trabzonspor, uzun zamandır UEFA Finansal Fair Play ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun mali kriterleri nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Bordo-mavili kulüp geçmişte sözleşmeleri feshedilen bazı isimlere 30 milyon TL'lik ödemeyle karşı karşıya kalmıştı. Yönetim, dün itibariyle geçmişten de alacakları bulunan isimler dahil olmak üzere toplam 40 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel tüm borçlarını ödedi.