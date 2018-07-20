Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altınordulu Erhan Erentürk, Buffon'un izinde

lu , 'un izinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'nun Karşıyaka'dan transfer ettiği kaleci , "Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 13:01
Altınordulu Erhan Erentürk, Buffon'un izinde

'nun yeni kalecisi , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalyan kaleci Gianliugi 'u her yönüyle örnek aldığını, onun videolarını izleyerek büyüdüğünü belirtti.

Kendisini geliştirmek için Buffon'un yanı sıra Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini aktaran Erhan, şunları kaydetti:

"Bir kaleci, en verimli çağını 25'li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum. Benden sonra 1 numaralı formayı giyeceklere ise örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum. Altınordu, bir kaleci için en doğru tercih. 2012'den bu yana kaleyi koruyan Ramazan Evren Üstündağ, Tolgahan Acar ve Berke Özer bunun iyi örnekleri. Erce Kardeşler ise bana göre geçen sezon Spor Toto 1. Lig'in en iyi oyuncusu olacak performans sergiledi."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordulu Erhan Erentürk, Buffon'un izinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN