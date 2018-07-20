Altınordulu Erhan Erentürk, Buffon'un izinde

Altınordu'nun yeni kalecisi Erhan Erentürk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalyan kaleci Gianliugi Buffon'u her yönüyle örnek aldığını, onun videolarını izleyerek büyüdüğünü belirtti.

Kendisini geliştirmek için Buffon'un yanı sıra Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini aktaran Erhan, şunları kaydetti:

"Bir kaleci, en verimli çağını 25'li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Altınordu'da gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymeyi hedefliyorum. Benden sonra 1 numaralı formayı giyeceklere ise örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum. Altınordu, bir kaleci için en doğru tercih. 2012'den bu yana kaleyi koruyan Ramazan Evren Üstündağ, Tolgahan Acar ve Berke Özer bunun iyi örnekleri. Erce Kardeşler ise bana göre geçen sezon Spor Toto 1. Lig'in en iyi oyuncusu olacak performans sergiledi."