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, 'ın men cezasını kaldırdı

, İtalya ekibi 'a verilen Avrupa kupalarından men cezasını kaldırdığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 15:11
CAS, Milan'ın men cezasını kaldırdı

(), İtalya temsilcisi 'a UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir sezonluk men cezasını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle UEFA kulüp müsabakalarından bir sezonluğuna men edilen Milan'ın, cezasına yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi.

Cezanın kaldırılmasının ardından İtalya temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA, geçen ay yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play ve lisans kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle İtalyan temsilcisine "2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarına katılması halinde bir sezon men" cezası vermişti.

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CAS, Milan'ın men cezasını kaldırdı
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