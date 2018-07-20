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'de Gouffran fırtınası

Erzurum kampının ardından Hollanda'da ikinci etap çalışmalarına başlayan 'de teknik direktör Bayram Bektaş, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 'ın bu sezon çok farklı bir görüntü çizeceğini söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:32
Göztepe'de Gouffran fırtınası

Fransız futbolcunun kampın yıldızlarından biri olduğunu dile getiren Bektaş, "Takımımın genel görüntüsünden çok memnunum. Herkes çok özverili çalışıyor. Gouffran'ın ise bu sezon çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Göz-Göz'de Gouffran'ın yanı sıra saAntalyaarını atlatan genç stoper Hakan Çinemre ve sol bek Traore'nin de dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi.
Hollanda'da taktik ağırlıklı çalışan 'de çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor.

Deportivo'dan orta saha Borges, Antalyaspor'dan golcü Deniz ve Recife'den stoper Ronaldo ile görüşmelerini sürdüren yönetimin 1 hafta içinde transferlere resmiyet kazandıracağı ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi.

Gözden çıkarılan orta saha oyuncuları Oscar Scarione ve Rajko Rotman'ın ise kendilerine kulüp aradıkları bildirildi. Özellikle iki futbolcu için Süper Lig'den birçok kulübün nabız yokladıkları vurgulandı.

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Göztepe'de Gouffran fırtınası
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