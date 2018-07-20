İllegal bahise ağır darbe

Spor Toto
Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Teşkilat TBMM
'ye sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarttı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan yetkililer şu açıklamayı yaptılar: "Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarından elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, "yasa dışı bahis/terör"
bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir. 17 Temmuz 2018'de açıklanan torba yasada getirilen düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi artış göstermektedir. Böylece yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Spor Toto'nun kısa süre içinde hayata geçireceği düzenleme kapsamında İddaa'nın müşterek bahis oranları ve ikramiye tutarları önemli ölçüde artırılacak. Böylece yasa dışı bahis ve terör bağlantısı ağır bir darbe yiyecek"