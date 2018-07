Kovboylar para bastı

BUGÜN NELER OLDU

Forbes dergisi tarafından yapılan "araştırmasına göre, Amerikan Futbolu takımlarından Dallas Cowboys'un bu seneki piyasa değeri geçen yıla göreBöylece, Dallas Cowboys üst üste üçüncü yıl listenin zirvesinde yer aldı. Geçen seneye göre piyasa değeri yüzde 12 artışla 4,12 milyar dolara çıkan İngiliz futbol takımı Manchester United listede ikinci sırada gelirken, geçen yıla göre piyasa değeri yüzde 14 yükselerek 4,09 milyar dolara ulaşan İspanyol futbol takımı Real Madrid ise listede üçüncü oldu.1. Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,80 milyar dolar2. Manchester United (Futbol): 4,12 milyar dolar3. Real Madrid (Futbol): 4,09 milyar dolar4. Barcelona (Futbol): 4,06 milyar dolar5. New York Yankees (Beyzbol): 4 milyar dolar6. New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,70 milyar dolar7. New York Knicks (Basketbol): 3,60 milyar dolar8. Los Angeles Lakers (Basketbol): 3,30 milyar dolar9. New York Giants (Amerikan futbolu): 3,30 milyar dolar10. Golden State Warriors (Basketbol): 3,10 milyar dolar