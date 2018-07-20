Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sivasspor Azerbaycan takımını yendi

Azerbaycan takımını yendi

Demir Grup , yeni sezon çalışmaları kapsamında Azerbaycan'ın Sebail takımıyla yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:07
Sivasspor Azerbaycan takımını yendi

Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdüren Demir Grup , kamptaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sebail ile karşılaştı.

Sergio Rochet, Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Robinho, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Arouna Kone 11'i ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

spor'un gollerini Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç atarken, Sebail'in tek golünü ise ikinci yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov kaydetti.

Mücadeleyi Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve taraftarlar takip etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor Azerbaycan takımını yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN