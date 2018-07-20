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Son dakika: 'ın Avrupa'daki rakibi oldu

Son dakika haberi...'ın 2. ön eleme turundaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi oldu. Faroe Adaları ekibi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ ekibi OFK Titograd'ı deplasmanda 2-1 yenerek siyah beyazlı ekibin rakibi oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 01:48
Son dakika: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi B36 Torshavn oldu

, 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları temsilcisi 'la eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi B36 Torshavn oldu
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