Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor, Majid Hosseini transferinde mutlu sona yakın

, transferinde mutlu sona yakın

ekiplerinden , İranlı stoper 'nin transferinde mutlu sona yakın.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 23:23
Trabzonspor, Majid Hosseini transferinde mutlu sona yakın

Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu 'nin transferinde de mutlu sona yaklaştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Majid Hosseini'nin kulübü Esteghlal'nin tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından Esteghlal kulübünün başkanının istifasından sonra Trabzonspor'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin Dolar'a serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun yarın saat 18.00'de İstanbul'a geleceği, burada başkan Ahmet Ağaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından oyuncunun Trabzon'a gideceği ve bir aksilik yaşanmaması durumunda da Hosseini'nin bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Majid Hosseini transferinde mutlu sona yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN