Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e: Merak etme hocam yerleri dolacak

Beşiktaş'ta birçok futbolcuya transfer teklifleri gelmesi teknik direktör Şenol Güneş'i huzursuz etti. Tecrübeli teknik adamla Avusturya kampında konuşan başkan Fikret Orman ise mevcut durumu açıklayıp, kadroda zaaf yaşamayacaklarının garantisini verdi ve şunları söyledi: "Talip varken futbolcuları satmalıyız. Yoksa eldeki oyuncuların maaşlarını vermekte zorlanacağız. Takım içi dengeleri de bozmamaya çalışıyoruz. Elimizden çıkardığımız oyuncuların yerleri dolacaktır, sen merak etme." Rakiplerinin de aynı durumda olduğunu sözlerine ekleyen Orman, "Ağustos'ta gidenler netleşir. O zaman hiç zaman kaybetmeden transferleri yaparız" diyerek Güneş'in yüreğine su serpti.

BEŞİKTAŞ FABRİ'Yİ ARAR MI?

Metin Tekin: Kendisi böyle istemiş!

Liverpool görkemli bir kaleci transferi yaptı ve ezber bozdu ama genelde kaleden gelir sağlamak kolay bir şey değildir bu tamam. Ama iyi ve istediğiniz kaleci bulmak çok kolay olmuyor. Daha genç bir yatırım olabilir ancak taraftarın onayladığı bir kaleciyle vedalaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun isteği de çok önemli günümüzde. Transferi, Beşiktaş'tan çok Fabri'nin nerede oynayıp oynamayı istemediği belirledi. Mühim olan onun tavrıydı.

Ömer Üründül: Bu ayarda kaleci bulmak zor

Beşiktaş 6 milyon Euro karşılığında Fabri'yi veriyor. Tabii ki yönetimin takdiri ama bana göre Fabri, istikrarlı ve iyi bir kaleci. Yeri nasıl dolacak? Bundan daha az meblağa alınacak bir kalecinin Fabri'den daha iyi olacağına ihtimal vermiyorum. Üstelik de Fabri son derece karakterli bir oyuncu. Bunlar da bir sporcuda aranan vasıflardandır. Ben yanlış buluyorum, o paraya o ayarda bir kaleci bulmanın kolay olmadığına inanıyorum.