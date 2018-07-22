Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e: Merak etme hocam yerleri dolacak

'dan 'e: Merak etme hocam yerleri dolacak

Geçen sezonki kadrosundan önemli isimleri elinden çıkaran ’ta başkan , kadro için endişelenen teknik direktör ’i rahatlattı.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e: Merak etme hocam yerleri dolacak

'ta birçok futbolcuya transfer teklifleri gelmesi teknik direktör 'i huzursuz etti. Tecrübeli teknik adamla Avusturya kampında konuşan başkan ise mevcut durumu açıklayıp, kadroda zaaf yaşamayacaklarının garantisini verdi ve şunları söyledi: "Talip varken futbolcuları satmalıyız. Yoksa eldeki oyuncuların maaşlarını vermekte zorlanacağız. Takım içi dengeleri de bozmamaya çalışıyoruz. Elimizden çıkardığımız oyuncuların yerleri dolacaktır, sen merak etme." Rakiplerinin de aynı durumda olduğunu sözlerine ekleyen Orman, "Ağustos'ta gidenler netleşir. O zaman hiç zaman kaybetmeden transferleri yaparız" diyerek Güneş'in yüreğine su serpti.

BEŞİKTAŞ FABRİ'Yİ ARAR MI?

Metin Tekin: Kendisi böyle istemiş!
Liverpool görkemli bir kaleci transferi yaptı ve ezber bozdu ama genelde kaleden gelir sağlamak kolay bir şey değildir bu tamam. Ama iyi ve istediğiniz kaleci bulmak çok kolay olmuyor. Daha genç bir yatırım olabilir ancak taraftarın onayladığı bir kaleciyle vedalaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun isteği de çok önemli günümüzde. Transferi, Beşiktaş'tan çok Fabri'nin nerede oynayıp oynamayı istemediği belirledi. Mühim olan onun tavrıydı.

Ömer Üründül: Bu ayarda kaleci bulmak zor
Beşiktaş 6 milyon Euro karşılığında Fabri'yi veriyor. Tabii ki yönetimin takdiri ama bana göre Fabri, istikrarlı ve iyi bir kaleci. Yeri nasıl dolacak? Bundan daha az meblağa alınacak bir kalecinin Fabri'den daha iyi olacağına ihtimal vermiyorum. Üstelik de Fabri son derece karakterli bir oyuncu. Bunlar da bir sporcuda aranan vasıflardandır. Ben yanlış buluyorum, o paraya o ayarda bir kaleci bulmanın kolay olmadığına inanıyorum.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e: Merak etme hocam yerleri dolacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN