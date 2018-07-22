Galatasaray maçı öncesi stat sorunu için Bakan devrede

6 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle maçlarını Afyon'da oynamasına karar verildi. Ankaragücü taraftarlarının takımlarının başkentte oynayabilmesi için yaptığı çağrıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da destek vererek yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan randevu talep etti. Beklenen görüşme geçtiğimiz gün gerçekleştirildi ve Başkan Tuna, Ankaragücü'nün Eryaman Stadı tamamlanana kadar maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynaması için talepte bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun 19 Mayıs Stadı'nın maç oynamaya elverişsiz olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Mustafa Tuna, Ankaragücü için Ankara'da başka bir stat bulunmasını istedi. Bu talebi değerlendireceklerini belirten Bakan Kasapoğlu gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için talimat verdi.



UYGUN STAT TALEBİ

Başkan Tuna ise görüşmeye ilişkin, "Ankaragüçlü kardeşlerimizin stat konusundaki mağduriyetlerini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktarma fırsatı bulduk. Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da yapması gerektiğini, 19 Mayıs Stadı'nın Eryaman Stadı bitene kadar Ankaragücü'ne tahsis edilmesi gerektiğini söyledik. Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ı da görüşmeye çağıran Sayın Bakanımız, şu an için 19 Mayıs Stadı'nın yıkımına başlandığını stadın artık maçlara elverişli olamayacağını bize iletti. Kendisi de Ankaragüçlü kardeşlerimizin mağdur olmasını istemediğini ifade eden Sayın Bakanımızdan Ankara'da uygun olan herhangi bir statta Ankaragücü'nün maç yapması için yardımcı olmasını talep ettik. Sayın Bakanımız da bu yönde çalışma yapılması talimatını verdi. Ankara'nın sporla ilgili sorunlarına olumlu katkılarından dolayı yeni Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Umarım Ankaramız ve Ankaragücü için hayırlı bir netice çıkar" ifadelerini kullandı.



OSMANLI İLE GÖRÜŞÜLECEK

19 Mayıs Stadı'nın yıkılıyor olması, Eryaman Stadı'nın ise henüz tamamlanmaması gözleri Süper Lig'de maç oynanacak standartlara sahip bir diğer stat olan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'na çevirdi. Yıllar önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaraspor'a 25 yıllığına tahsis edilen stadı bu sene Spor Toto 1. Lig'deki Osmanlıspor ve Gençlerbirliği birlikte kullanacak. SABAH Ankara'nın edindiği bilgilere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ilk olarak Yenikent Stadı için Osmanlıspor yönetimi ile görüşecek. Bu görüşmeden olumlu bir netice çıkarsa Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da oynamasının yolu açılacak. Ankaragücü Süper Lig'deki ilk maçını Galatasaray ile evinde yapacak.

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