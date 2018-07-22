Henry Onyekuru var Galatasaray yok

PSV'den sonra İsviçre kampındaki son sınavında Valencia'ya da 2-1 yenilen Galatasaray'ın hem hazır olmadığı hem de acil nokta takviyelere (stoper, 8 numara, yedek forvet) ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. 37. dakikada Aslan'ın zayıf karnı Carole'ün arkasına sarkan Ruben Vezo, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi. İspanyollar ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı; Maicon'un tutamadığı Toni Lato golü attı. 60'ta Selçuk'un yerine giren Henry Onyekuru sol açığa geçti, Sinan Gümüş sağda, Belhanda 10 numarada, Gomis'le değişen Muğdat ileri uçta görev aldı. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Sinan Gümüş'ün asistinde 69. dakikada atan Onyekuru çok can yakacağının ilk sinyalini verdi.

YÖNETİME DONK'LU MESAJ!

Stoper takviyesini bir türlü gerçekleştiremeyen G.Saray'da Fatih Terim çareyi ön liberosu Donk'u stopere çekmekte buldu. Serdar Aziz'in hazır olmaması, Ahmet Çalık'ın da yetersiz olması nedeniyle Maicon'a, Donk eşlik etti.

RODRİGUES SAKATLANDI

Maçın 36. dakikasında Rodrigues sakatlandı. Başarılı oyuncu, sol ayağını tutarak oyundan çıkarken, tedavi için direkt soyunma odasına gitti. Rodrigues'in yerine Sinan oyuna girerken, yıldız futbolcunun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

ÖNCE SAKARYA SONRA ATİNA!

İsvıçre kampını tamamlayan G.Saray, 3 maç daha yapacak. Program şöyle: 25 Temmuz: Sakarya-G.Saray (19.00 Sakarya Atatürk Stadı). 28 Temmuz: Club Africian-Galatasaray (Tunus). 31 Temmuz: AEKGalatasaray (20.00 Olimpiyat Stadı, Atina).

NASIL OYNADILAR?

İSMAIL ÇIPE: PSV maçında olduğu gibi dün de önemli kurtarışlar yaptı. İki gol yemesine rağmen performansıyla güven verdi.

CAROLE: Nagatomo'nun yokluğunda şans bulan Carole, G.Saray'ın seviyesinin çok altında. İki golde de büyük hataları vardı. Kalma şansı yok..

RODRIGUES: Kampın en çalışkan isimlerinden... Maça da iyi başladı ancak adalesinden sakatlanınca yerini Sinan'a bıraktı.

ONYEKURU: Kampa yeni katılan Onyekuru, ikinci yarıda oyuna girip takıma hareketlilik kazandırdı. Güzel bir de gol atıp kalitesini gösterdi.

SİFTAHI YAPTI

Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken, etkili futboluyla da göz doldurdu. Sinan Gümüş ise PSV maçından sonra dün de asist yaptı.

GALATASARAY NASIL OYNADI?

Levent TÜZEMEN yorumluyor

Orta saha alarmı!

Galatasaray orta sahasının oyunu iki yönü ile oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Fernando oyunun yönünü değiştiriyor, geriye gelip savunmaya nefes aldırıyor. Emre Akbaba ya da kiralanabilirse Ndiaye Galatasaray'ı öne taşırlar... Hücuma dikine çabuk gidebilme özellikleri olan Emre de Ndiaye de bunun yanı sıra çalım becerisi ve gol atma, attırma yeteneği olan oyuncular. Selçuk eski gücünde ve çabukluğunda değil... Valencia önünde Galatasaray'ın hücum olarak kanatları düşünmesi güzeldi. Özellikle Linnes öne çıkıp sık destek verdi. İlk golde yine hata yapan pozisyon bilgisi zayıf Carole maalesef aynı desteği Rodrigues'e, Sinan'a, Feghouli'ye veremedi. Carole'de ısrar etmek zaman kaybı olur. Her zaman gol yaptığı iki pozisyonda kötü vuruşlar yapan Gomis'i temposuz gördüm. Sol stoper olarak oynayan Donk savunmayı toparladı ve "Joker" olacağını gösterdi. Eğer Valencia'nın kazandığı ikinci golde rakibi kovalayan Maicon değil de Donk olsaydı Lato önüne düşen topu o kadar kolay düzeltemez ve kolay vuruş yapamazdı. Maicon'un ağırlığı savunmanın defosu olmaya devam ediyor. İlk yarının ilk 10 dakikasında Belhanda çabukluğuyla, verdiği etkili paslarla, oyunu terse taşıma düşüncesiyle Iniesta'ya benziyordu. Tam, "Belhanda iyi oynuyor" dediğim anda saklanmaya başladı. Maalesef Belhanda saman alevine benziyor.

BÜYÜK BİR CESARET

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçtan sonra söyle konuştu: "İsviçre kasabasındaki statta bini aşkın taraftarımız vardı. Valencia yönetimi buna çok şaşırdı. Tunus ve Atina'da da maçlar yapacağız. Bunlardan gelirlerimiz de olacak. Fatih Hoca, bugün altyapıdan 3 oyuncu soktu. Bu bir cesaret. UEFA, bizi 21 oyuncuyla sınırladı ve bunun 5'i yerli çıkışlı olmalı. Bu bağlamda altyapı oyuncuları çok önemli. Hata yapabilirler, yanlış yapabilirler. Önemli olan cesur olmaları."