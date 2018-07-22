Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil, sosyal medya hesabından üç sayfalık İngilizce bir açıklama metni yayınlandı.

Mesut Özil Twitter'dan paylaştığı açıklamada "Almanya Futbol Federasyonu benim Türk köknime saygı duymadı" ifadelerini kullandı.

Özil kendisine olan davranışlar nedeniyle Alamn Mili Takım formasını giymek istemediğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti."

Ayrıntılar geliyor..