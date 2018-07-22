Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

: 'nı bıraktı

haberi... , Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından, maruz kaldığı ırkçı saldırılar yle, 'nı bıraktığını açıkladı. İşte Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma i ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 21:33
Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

, sosyal medya hesabından üç sayfalık İngilizce bir açıklama metni yayınlandı.

Mesut Özil Twitter'dan paylaştığı açıklamada " Futbol Federasyonu benim Türk köknime saygı duymadı" ifadelerini kullandı.

Özil kendisine olan davranışlar iyle Alamn Mili Takım formasını giymek istemediğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: " ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı yle artık formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti."

Ayrıntılar geliyor..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN