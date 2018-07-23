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basınından ilk yorumu

TÜRK asıllı futbolcu ’in A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 01:51
Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu

'nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. ' artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı, ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! İşte Mesut Özil'in yaptığı açıklama

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Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu
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