Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. 'Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.



Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

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