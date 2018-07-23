Antalyaspor, Aly Cissokho'yu transfer etti

Törende konuşan Asbaşkan Şefik Öz, "Aly Cissokho'nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyaspor'umuz ile devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.
Antalyaspor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise şunları söyledi:
"Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum."