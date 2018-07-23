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, geçtiğimiz sezon Evkur 'da oynayan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:40
Antalyaspor, Aly Cissokho'yu transfer etti
Antalyaong>Antalyaspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Aly Cissokho ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Döşemealtı'nda yer alan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı.

Törende konuşan Asbaşkan Şefik Öz, "Aly Cissokho'nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyaspor'umuz ile devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

spor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren ise şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum."

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Antalyaspor, Aly Cissokho'yu transfer etti
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