Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş menajerlerin akınına uğruyor

Beşiktaş menajerlerin akınına uğruyor

Giriş Tarihi: 23.7.2018
BEŞIKTAŞ, 'in geliştiriciliği sayesinde, Avrupa'nın önemli futbol okullarından biri haline geldi. Ersan, Atınç, Cenk Tosun, Demba Ba, Marcelo, Tosic, Gomez, Sosa, Quaresma, Talisca, Aboubakar, Fabri, Güneş ile yeniden parladılar. Tecrübeli çalıştırıcının bu isimlere kattığı değer sonrasında menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırdı. Raiola, Balotelli'yi getirmek için çırpındı. Porto, gelişmesi için Oliver Torres'i kiralamayı önerdi. Honda, Gomis, Mbia, Vermaelen, Gignac ve Bony menajerleri tarafından defalarca önerildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş menajerlerin akınına uğruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN