Beşiktaş menajerlerin akınına uğruyor

BEŞIKTAŞ, Şenol Güneş
'in geliştiriciliği sayesinde, Avrupa'nın önemli futbol okullarından biri haline geldi. Ersan, Atınç, Cenk Tosun, Demba Ba, Marcelo, Tosic, Gomez, Sosa, Quaresma, Talisca, Aboubakar, Fabri, Güneş ile yeniden parladılar. Tecrübeli çalıştırıcının
bu isimlere kattığı değer sonrasında menajerler siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırdı. Raiola, Balotelli'yi getirmek için çırpındı. Porto, gelişmesi için Oliver Torres'i kiralamayı önerdi. Honda, Gomis, Mbia, Vermaelen, Gignac ve Bony menajerleri tarafından defalarca önerildi.