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'da çifte ayrılık

, takım kaptanları ve 'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:56
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da çifte ayrılık

ekiplerinden , takım kaptanları ve ile yollarını ayırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu kulüp disiplin talimatının "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" içeriğini taşıyan ilgili maddesi gereğince Mert Nobre'ye 4 bin 166 avro, Burhan Eşer'e de 23 bin 333 lira para cezası verildiğini hatırlattı.

İki futbolcunun bu davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini anımsatan Barlak, "Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmiştir." diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da çifte ayrılık
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