Mesut Özil, Irkçılık & saygısızlık yüzünden bıraktım

"IRKÇILIK VE SAYGISIZLIĞA MARUZ KALMIŞ HİSSEDERKEN, ARTIK ALMANYA 'YI ULUSLARARASI DÜZEYDE TEMSİL EDEMEM"Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın İngiltere'yi ziyaretindegörüşmesi Almanya'da büyük tartışma yaratmıştı. İki aydır eleştirileri dinlemekle yetinen Mesut sessizliğini dün bir bozdu pir bozdu."Mayıs ayında bir yardım ve eğitim organizasyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluştum.O günden bu yana yollarımız pek çok kez kesişti.Çektirdiğimiz fotoğrafın Alman medyasında tepki yarattığının farkındayım.Benim için Cumhurbaşkanının kim olduğunun önemi yok, önemli olan Cumhurbaşkanı olması.Söz konusu kişi Alman Cumhurbaşkanı olsa da benim için durum değişmeyecekti.Gündüz bu açıklamaları yapan 30 yaşındaki oyuncu akşam ise Almanya Milli Takımı 'nı bıraktığını şu ifadelerle duyurdu: "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu'nun yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem."2010 Dünya Kupası'ndan bu yana Alman Milli Takımı maestrosu olan Mesut Özil 'e 2 aydır uygulanan mobingi defalarca yazdık. Türkiye yerine Almanya formasını giyen ve bu ülkeye hizmet eden birine yapılan bu vefasızlık sonrası oyuncunun da patlaması gayet doğaldı. Her şeyi tane tane anlatmış Mesut. Umarım kendisine karşı büyük bir ikiyüzlülük sergileyen Almanya, oyuncuyu artık anlar ve peşini bırakır. Bana kalsa babasını dinlemeli ve Almanya Milli Takımı'nı bırakmalı. Çünkü Mesut'un dediği en önemli satır şu: "Seçimden önce veya sonra ben yine o fotoğrafı çektiririm." Artık Almanlar ya sussun ya da konuşmaya devam edeceklerse Mesut, Almanya formasına veda ederek onları sustursun. Ve ben gündüz saatlerinde bu fikirlerimi yazmışken, Mesut akşam beklediğim hamleyi yaptı ve Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı. Ona da bu yakışırdı."Erdoğan'la görüşmemek, şu an benimle gurur duyduklarını bildiğim atalarıma saygısızlık olurdu. Ne olursa olsun yine o fotoğrafı çektirirdim"