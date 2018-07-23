Mesut Özil, Irkçılık & saygısızlık yüzünden bıraktım

"IRKÇILIK VE SAYGISIZLIĞA MARUZ KALMIŞ HİSSEDERKEN, ARTIK ALMANYA
'YI ULUSLARARASI DÜZEYDE TEMSİL EDEMEM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın İngiltere'yi ziyaretinde Premier Lig'de forma giyen Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la
görüşmesi Almanya'da büyük tartışma yaratmıştı. İki aydır eleştirileri dinlemekle yetinen Mesut sessizliğini dün bir bozdu pir bozdu. Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı yıldızın sosyal medyadan yaptığı işte o çarpıcı açıklamalar:
"Mayıs ayında bir yardım ve eğitim organizasyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Londra'da buluştum. Kendisiyle ilk defa Türkiye'nin Almanya ile 2010'da Berlin'de oynadığı ve Angela Merkel'le birlikte izledikleri maçın ardından görüşmüştüm.
O günden bu yana yollarımız pek çok kez kesişti. SİYASİ BİR AMACIM YOKTU
Çektirdiğimiz fotoğrafın Alman medyasında tepki yarattığının farkındayım. Bazı insanlar, beni yalancılık ve hilekârlıkla suçlasa da bu fotoğrafın hiçbir siyasi amacı yoktu.
Benim için Cumhurbaşkanının kim olduğunun önemi yok, önemli olan Cumhurbaşkanı olması. Erdoğan'ın bulunduğu makama saygı duymak, Kraliçe ile Başbakan Theresa May'in de paylaştığı bir görüş olsa gerek ki onu Londra'da ağırladılar.
Söz konusu kişi Alman Cumhurbaşkanı olsa da benim için durum değişmeyecekti. Seçimin sonucu ne olursa olsun o fotoğrafı çektirirdim. Sayın Erdoğan ile görüşmemiz asla bir siyasi propaganda değil. Nitekim kendisiyle her zamanki gibi futboldan konuştuk. Çünkü o da eski bir futbolcu.
KAZANINCA ALMAN, KAYBEDİNCE GÖÇMEN!
Gündüz bu açıklamaları yapan 30 yaşındaki oyuncu akşam ise Almanya Milli Takımı
'nı bıraktığını şu ifadelerle duyurdu: "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu'nun yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Kazanınca Alman, kaybedince göçmen
oluyorum. Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem." BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN Artık herhalde susarlar
2010 Dünya Kupası'ndan bu yana Alman Milli Takımı maestrosu olan Mesut Özil
'e 2 aydır uygulanan mobingi defalarca yazdık. Türkiye yerine Almanya formasını giyen ve bu ülkeye hizmet eden birine yapılan bu vefasızlık sonrası oyuncunun da patlaması gayet doğaldı. Her şeyi tane tane anlatmış Mesut. Umarım kendisine karşı büyük bir ikiyüzlülük sergileyen Almanya, oyuncuyu artık anlar ve peşini bırakır. Bana kalsa babasını dinlemeli ve Almanya Milli Takımı'nı bırakmalı. Çünkü Mesut'un dediği en önemli satır şu: "Seçimden önce veya sonra ben yine o fotoğrafı çektiririm." Artık Almanlar ya sussun ya da konuşmaya devam edeceklerse Mesut, Almanya formasına veda ederek onları sustursun. Ve ben gündüz saatlerinde bu fikirlerimi yazmışken, Mesut akşam beklediğim hamleyi yaptı ve Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı. Ona da bu yakışırdı.
"Erdoğan'la görüşmemek, şu an benimle gurur duyduklarını bildiğim atalarıma saygısızlık olurdu. Ne olursa olsun yine o fotoğrafı çektirirdim"