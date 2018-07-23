Parma'ya 5 puan silme cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) yükselen Parma, bir oyuncusunun şikeye karıştığı gerekçesiyle yeni sezona -5 puanla başlayacak.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, davaya bakan federal mahkeme, Parma'nın santraforu Emanuele Calaio'nun, İtalya İkinci Ligi 2017-18 sezonunun son haftasında oynadıkları maç öncesi rakip takım Spezia'dan bir oyuncuya şüpheli mesajlar gönderdiğine hükmetti.

Bu karar doğrultusunda Parma'ya, Serie A 2018-19 sezonuna -5 puanla başlama, 36 yaşındaki futbolcu Calaio'ya ise 2 yıl men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Parma, geçen sezon İtalya İkinci Ligi'nin son haftasında karşılaştığı Spezia'yı 2-0 yenerek Serie A'ya yükselmişti.