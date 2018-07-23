Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Parma'ya 5 puan silme cezası

'ya 5 puan silme cezası

İtalya Futbol Federasyonu, ekiplerinden 'ya, bir oyuncusunun şikeye karıştığı gerekçesiyle 5 puan silme cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 19:40
Parma'ya 5 puan silme cezası

'ne (Serie A) yükselen , bir oyuncusunun şikeye karıştığı gerekçesiyle yeni sezona -5 puanla başlayacak.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, davaya bakan federal mahkeme, Parma'nın santraforu Emanuele Calaio'nun, İtalya İkinci Ligi 2017-18 sezonunun son haftasında oynadıkları maç öncesi rakip takım Spezia'dan bir oyuncuya şüpheli mesajlar gönderdiğine hükmetti.

Bu karar doğrultusunda Parma'ya, Serie A 2018-19 sezonuna -5 puanla başlama, 36 yaşındaki futbolcu Calaio'ya ise 2 yıl men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Parma, geçen sezon İtalya İkinci Ligi'nin son haftasında karşılaştığı Spezia'yı 2-0 yenerek Serie A'ya yükselmişti.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Parma'ya 5 puan silme cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN