Trabzonspor, El Duhail ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, Avusturya'nın Villach kentinde oynadığı 4. ve son hazırlık maçında Katar'ın El Duhail takımı ile 1-1 berabere kaldı.

43. dakikada Boudiaf'ın, orta alandan aldığı top ile ilerleyerek ceza alanı dışından vurduğu yerden sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

45. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega, dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar El Duhail ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda bordo-mavili taraftarlar maç boyunca takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

İlk üç hazırlık maçında oynayan Mustafa Akbaş'ın dizinde hafif ağrısı bulunduğu için maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Tecrübeli savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ifade edildi. Gözünde arpacık çıkan Ibanez de maç kadrosunda yer almayan bir başka oyuncu oldu.

Trabzonspor, yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanla Slovenya kampını tamamlayarak akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek.

Stat: Lands Kron

Hakemler: Nagele Robert, Fischer Jürgen, Hattenberger Philip (Avusturya)

Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Bahadır Han Güngördü), Pereira, Hüseyin Türkmen, Kucka (Dk. 78 Cafer Tosun), Novak, Onazi (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Sosa (Dk. 61 Yüksel Şişman), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Olcay Şahan (Dk. 57 Alihan Tunçer), Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Muhammet Beşir), Rodallega (Dk. 61 Sheidaev)

El Duhail: Lecomte, Musa (Dk. 60 Traore), Mendes (Dk. 72 Hisham), Al Brake (Dk. 46 Muftah), Naji, Tae-Hee Nam (Dk. 46 Abdulselam), Madibo (Dk. 79 Doozandeh), Boudiaf, Afif (Dk. 46 Shehata), Mohammad (Dk. 69 Moustafa), El-Arabi

Goller: Dk. 43 Boudiaf (El Duhail), Dk. 45 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Madibo (El Duhail), Dk. 35 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)