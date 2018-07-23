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, ile anlaşmaya vardı

, bir dönem Manchaster United takımında da forma giyen yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 12:49
Yeni Malatyaspor, Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı

'da transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen lı yöneticiler, son olarak Partizan takımında forma giyen Sırp golcü ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Zoran Tosic, Manchaster Unıted, CSK Moskova, Köln ve Partizan gibi takımlarda top koşturdu. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 31 yaşındaki golcü futbolcu görev aldığı takımlarda attığı estetik gollerle adından sıkça söz ettirdi.

Bu transferi büyük ölçüde tamamlandığı belirtilen Malatya temsilcisinin Zoran Tosic'i Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.

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Yeni Malatyaspor, Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı
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