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’da ile yollar ayrıldı

’da , ve ’nun ardından ile de yollar ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 16:31
Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren 'da , ve 'nun ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni spor'un 1 milyon 100 bin Euro maliyetli oyuncusu Barazite, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kamptan ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a katılan Nacer Barazite, Süper Lig'de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı.

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Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yollar ayrıldı
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