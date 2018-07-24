Aatif Chahechouhe menisküs ameliyatı oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Faslı oyuncusu AAtif Chahechouhe'nin menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir