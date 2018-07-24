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Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan 'e destek

Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz 'in bu duruşunu da canı gönülden kutluyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 13:02
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan futbolcu 'e destek mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle hedef tahtasına konulan Mesut Özil'in verdiği kararı desteklediğini belirten başkan Çavuşoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Aslını hiçbir zaman inkar etmeyen ve yıllarca Almanya Milli Takımı'na hizmet veren kardeşimiz Mesut Özil, sırf Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için maruz kaldığı ayrımcı ve ırkçı tavırlar karşısında gereken tepkiyi vermiştir. Maruz kaldığı bu durumu 'Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim. Artık yeter. Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için artık Almanya forması giymeyeceğim' sözleriyle ortaya koyan evladımız Mesut Özil'in aldığı bu kararının da arkasındayız. İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz Mesut Özil'in bu duruşunu da canı gönülden kutluyorum. Bu kararın örnek olmasını diliyorum."

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e destek
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