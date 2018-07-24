Borussia Dortmund'da Younes Belhanda sesleri

Nice'de Younes Belhanda
ile birlikte harika bir sezon geçiren teknik direktör Lucien Favre, yeni takımı Borussia Dortmund
'a transfer
için Faslı orta sahanın ismini verdi. Galatasaray
'da yeterince skorer olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Belhanda'yı komple bir orta saha oyuncusu olarak gören Favre, Alman ekibinden transferin bitirilmesini istedi. Sarı-kırmızılıların iyi bir teklif gelmesi halinde Belhanda'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor. Belhanda, Galatasaray'da 35 maçta 3 gol atıp 10 asist yapmış, gördüğü 2 kırmızı kart ve 7 sarı kartla da agresif bir profil çizmişti.