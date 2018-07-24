Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Borussia Dortmund'da Younes Belhanda sesleri

'da Younes sesleri

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Borussia Dortmund'da Younes Belhanda sesleri
Nice'de Younes ile birlikte harika bir sezon geçiren teknik direktör Lucien Favre, yeni takımı 'a için Faslı orta sahanın ismini verdi. 'da yeterince skorer olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Belhanda'yı komple bir orta saha oyuncusu olarak gören Favre, Alman ekibinden transferin bitirilmesini istedi. Sarı-kırmızılıların iyi bir teklif gelmesi halinde Belhanda'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor. Belhanda, Galatasaray'da 35 maçta 3 gol atıp 10 asist yapmış, gördüğü 2 kırmızı kart ve 7 sarı kartla da agresif bir profil çizmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund'da Younes Belhanda sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN