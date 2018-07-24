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'nun tarihi belli oldu

'nde 38 haftalık maraton, 18 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2019'da sona erecek. İlk yarıdaki , 10. haftada Camp Nou Stadı'nda oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:56
El Clasico'nun tarihi belli oldu

'nde () 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.

İlk hafta maçlarının 18 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton, 19 Mayıs 2019'da sona erecek.

İlk haftada son şampiyon , Alaves'i; de Getafe'yi konuk edecek.

Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, Real Sociedad; Emre Mor ve yeni transfer Okay Yokuşlu'nun yer aldığı Celta Vigo ise Espanyol ile karşılaşacak.

İLK YARIDAKİ EL CLASİCO 10. HAFTADA

2018-2019 sezonunun ilk mücadelesinde Barcelona ve Real Madrid, 10. haftada (28 Ekim) Camp Nou Stadı'nda puan mücadelesine çıkacak.

İki takım, ligin ikinci yarısında ise 26. haftada (3 Mart 2019) Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

Athletic Bilbao-Leganes, Real Betis-Levante, Celta Vigo-Espanyol, Eibar-Huesca, Girona-Valladolid, Rayo Vallecano-Sevilla, Barcelona-Alaves, Valencia-Atletico Madrid, Real Madrid-Getafe, Villarreal-Real Sociedad

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El Clasico'nun tarihi belli oldu
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