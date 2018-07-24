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'da Nobre ve ile yollar ayrıldı

'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediyesi 'da ve ile yollar ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:50
Erzurumspor'da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi lu futbolcular, geçtiğimiz günlerde ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 1.5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuştu. BB spor yönetim kurulu da şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, 'disiplinsiz davranışlarda bulunan' ve 'i süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Kulüpten yapılan son açıklamada ise Mert Nobre ve Burhan Eşer'le yollarını ayrıldığı duyuruldu. B.B. Erzurumspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

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Erzurumspor'da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı
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