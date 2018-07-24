Fabri'den Beşiktaş'a duygu yüklü veda mesajı

Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez, veda mesajı yayımladı.

Fabricio Agosto Ramirez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu kulüpte, bu kentte ve bu müthiş ülkede iki yıl geçirdikten sonra böyle bir karar vermek kolay değil. Türkiye'nin kültürüne, mutfağına, insanlarına ve futbol sevgisine aşığım. Burada birçok yönden unutulmaz bir deneyim yaşadım. Kariyer basamaklarım beni, Premier Lig'de oynama hayalimi gerçekleştirmeye götürdü. Beşiktaş Kulübünün tüm bileşenlerine teşekkür etmek istiyorum. Gittiğim her yere sizleri de götüreceğim ve her zaman büyük bir Beşiktaş taraftarı olacağım." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Fabricio Agosto Ramirez, 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.