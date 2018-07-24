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Fabri'den 'a duygu yüklü veda mesajı

'tan 6 milyon Euro karşılığında ekiplerinden 'a transfer olan İspanyol kaleci Fabri, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 21:16
Fabri'den Beşiktaş'a duygu yüklü veda mesajı

'tan ekibi 'a transfer olan İspanyol kaleci , veda mesajı yayımladı.

Fabricio Agosto Ramirez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu kulüpte, bu kentte ve bu müthiş ülkede iki yıl geçirdikten sonra böyle bir karar vermek kolay değil. Türkiye'nin kültürüne, mutfağına, insanlarına ve futbol sevgisine aşığım. Burada birçok yönden unutulmaz bir deneyim yaşadım. Kariyer basamaklarım beni, Premier Lig'de oynama hayalimi gerçekleştirmeye götürdü. Beşiktaş Kulübünün tüm bileşenlerine teşekkür etmek istiyorum. Gittiğim her yere sizleri de götüreceğim ve her zaman büyük bir Beşiktaş taraftarı olacağım." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Fabricio Agosto Ramirez, 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş'tan Fabri'ye duygusal veda!
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Fabri'den Beşiktaş'a duygu yüklü veda mesajı
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