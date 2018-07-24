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'den 'a kiralama teklifi

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin dirsek temasını sürdürdüğü forvet ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu son olarak Villareal'in 1-1 berabere tamamladığı olaylı Marsilya maçının kadrosuna alınmadı. İspanyol ekibin hocasının, Enes'i yarınki Montpellier ve 28 Temmuz'daki Sheffield Wednesday hazırlık maçlarının kadrosuna almayı düşünmediği iddiaları ise Comolli'nin heyecanını daha da artırdı. F.Bahçe, bu maçlarda iddialar gerçek olur Enes oynamazsa İspanyol ekibiyle temas kurarak, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için teklif yapacak.
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Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi
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